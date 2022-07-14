Джордж Расселл: «В последних гонках мы увидели, насколько на самом деле хорош Хэмилтон»

Пилот считает, что удалось преодолеть сложный период на старте сезона и вернуть свою лучшую форму.

В общем зачете Расселл по-прежнему находится выше Хэмилтона, опережая напарника на 19 очков.

После нестабильного начала сезона Хэмилтон в трех последних гонках неизменно стал попадать на подиум.

«Каждый гонщик хочет опережать всех своих соперников. В том числе напарника по команде. Перед началом сезона я понимал, какое меня ждет испытание, ведь речь шла о соперничестве с Льюисом – и я смог лично убедиться, насколько он хорош.

В любом спорте есть такая вещь, как ритм, ну или колея, в которую нужно попасть – и тогда все может пойти либо очень хорошо, либо не так уж хорошо. Мне, очевидно, удался очень удачный отрезок.

Я бы сказал, что эти первые 8-9 гонок прошли очень неплохо. В то время как последние гонки складываются для меня несколько сложнее. И при этом в последних гонках мы видели, насколько на самом деле хорош Льюис», – рассказал Расселл.

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