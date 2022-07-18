Алекс Албон: «Каждый из огромного количества моих штрафных баллов является незаслуженным»

Гонщик Алекс Албон не согласен с многочисленными штрафными баллами.

После возвращения в «Формулу-1» Албон заработал шесть штрафных баллов за 11 этапов. За последние 12 месяцев больше лишь у пилота Макса Ферстаппена, Пьера Гасли из и представителя «Астон Мартин» Ланса Стролла (по семь).

«Это огромное количество. Я бы сказал, что каждый из баллов является незаслуженным. Но что есть, то есть», – заявил тайский гонщик.

Алекс уверен, что необходимо бороться с непоследовательностью при принятии решений судьями:

«Не сомневаюсь, что мы снова обсудим ситуацию на собрании пилотов перед следующей гонкой, и ориентиры опять поменяются. Трудная ситуация. Мне кажется, ФИА пытается понять, как оценивать пилотаж, а пока присутствует непоследовательность».

У Албона по два балла за столкновение со Строллом на Гран-при Саудовской Аравии и выдавливание ( ) в Австрии, а также по баллу за нарушения пределов трассы в Барселоне и Монако.

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