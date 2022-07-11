Пилоты «Феррари» и Шумахер остались единственными гонщиками без штрафных баллов, Ферстаппена догнал Гасли

На Гран-при Австрии стюарды раздали многочисленные штрафные баллы.

В частности, первые баллы за последние 12 месяцев получили Ландо Норрис ( ) и Себастьян Феттель («Астон Мартин»), а пополнили свою коллекцию Джордж Расселл («Мерседес»), Пьер Гасли («Альфа Таури»), Алекс Албон («Уильямс») и Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»). Гасли догнал бывшего напарника по Макса Ферстаппена и пилота «Астон Мартин» Ланса Стролла.

После этапа в Штирии единственными гонщиками с чистым лицевым счетом стали Шарль Леклер и Карлос Сайнс из , а также гонщик «Хааса» Мик Шумахер. Через неделю к ним присоединится пилот «Мерседеса» , у которого «сгорят» два балла за аварию с Ферстаппеном на Гран-при Великобритании-2021.

Штрафные баллы пилотов «Формулы-1»

Макс Ферстаппен, Пьер Гасли, Ланс Стролл – 7

Фернандо Алонсо, Юки Цунода, Алекс Албон – 6

Эстебан Окон – 4

Джордж Расселл, Валттери Боттас – 3

Льюис Хэмилтон, Даниэль Риккардо, Чжоу Гуаньюй, Кевин Магнуссен – 2

Серхио Перес, Ландо Норрис, Себастьян Феттель, Николас Латифи – 1

Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Мик Шумахер – 0

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