Пилоты «Феррари» и Шумахер остались единственными гонщиками без штрафных баллов, Ферстаппена догнал Гасли

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На Гран-при Австрии стюарды раздали многочисленные штрафные баллы.

В частности, первые баллы за последние 12 месяцев получили Ландо Норрис («Макларен») и Себастьян Феттель («Астон Мартин»), а пополнили свою коллекцию Джордж Расселл («Мерседес»), Пьер Гасли («Альфа Таури»), Алекс Албон («Уильямс») и Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»). Гасли догнал бывшего напарника по «Ред Булл» Макса Ферстаппена и пилота «Астон Мартин» Ланса Стролла.

После этапа в Штирии единственными гонщиками с чистым лицевым счетом стали Шарль Леклер и Карлос Сайнс из «Феррари», а также гонщик «Хааса» Мик Шумахер. Через неделю к ним присоединится пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, у которого «сгорят» два балла за аварию с Ферстаппеном на Гран-при Великобритании-2021.

Штрафные баллы пилотов «Формулы-1»

  • Макс Ферстаппен, Пьер Гасли, Ланс Стролл – 7
  • Фернандо Алонсо, Юки Цунода, Алекс Албон – 6
  • Эстебан Окон – 4
  • Джордж Расселл, Валттери Боттас – 3
  • Льюис Хэмилтон, Даниэль Риккардо, Чжоу Гуаньюй, Кевин Магнуссен – 2
  • Серхио Перес, Ландо Норрис, Себастьян Феттель, Николас Латифи – 1
  • Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Мик Шумахер – 0

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