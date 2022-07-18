Фредерик Вассер о потолке расходов: «Ф-1» почти что завязла в дерьме 2-3 года назад, была на грани потери 3 команд»

Руководитель считает, что ограничение расходов придало командам «Форулы-1» стабильности.

«Говорят, что «Ф-1» стала слишком дешевой. На мой взгляд, это абсолютно неверно: «Ф-1» в хорошей форме благодаря введению потолка расходов. Не уверен, что так продолжится, если мы уберем лимит.

В «Ф-1» всегда происходят взлеты и падения. Окей, мы можем подняться, но потом наступит другая фаза. В конечном счете «Ф-1» почти что завязла в дерьме два-три года назад. Мы действительно были на грани потери трех команд», – полагает Вассер.

Руководитель «Астон Мартин»: «Один босс проголосовал за повышение потолка расходов на €4 млн и тут же побежал жаловаться СМИ, что этого недостаточно»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram