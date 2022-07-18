Руководитель «Астон Мартин»: «Один босс проголосовал за повышение потолка расходов на €4 млн и тут же побежал жаловаться СМИ, что этого недостаточно»

Руководитель Майк Крак рассказал о политических играх в «Формуле-1».

Крак привел в пример споры вокруг повышения лимита расходов из-за непредвиденной инфляции.

«Должен признать, что меня удивили некоторые детали, о которых сообщается в «Формуле-1». И то, как прессу зачастую используют в политических целях.

Один пример: в Шпильберге мы все проголосовали за повышение потолка расходов на четыре миллиона евро. Тем не менее, один из боссов команд тут же побежал жаловаться СМИ на то, что этого недостаточно. Хотя он сам проголосовал за такое решение.

Мне больше нравится говорить о спорте. Болельщикам интересны времена на круге и в меньшей степени бюджеты или слишком гибкие днища. Но, вероятно, я не совсем политик. Ясно одно: такие вещи невозможно переоценить, и важно сохранять спокойствие», – сообщил Крак.

После принятия решения об увеличении лимита руководитель заявил в интервью Autosport:

«Достаточно ли этого? С учетом инфляции и сегодняшней ситуации – нет. Для нас этого недостаточно, для маленьких команд – слишком много. Так что это компромисс, консенсус, к которому мы пришли».

ФИА отложила техническую директиву до Гран-при Бельгии и повысила отметку потолка бюджетов команд на 3 процента

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram