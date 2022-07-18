Марк Уэббер: «Стиль Ферстаппена воплощает все, что отстаивает «Ред Булл», и идеально подходит команде»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что сочетание и «Ред Булл» может стать культовым.

«Почему нет? Безусловно, это возможно. Очень трудно представить Макса в составе другой команды», – сказал Уэббер.

Австралиец отметил, что одной из причин успеха Ферстаппена в «Ред Булл» стал пилотажный стиль:

«Макс и «Ред Булл» – на удивление удачная пара. Это касается и совместных выступлений, и того, что он является прекрасной рекламой для бренда «Ред Булл». Стиль Ферстаппена идеально подходит команде, он воплощает все, что отстаивает «Ред Булл».

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