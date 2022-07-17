Серхио Перес: «Между мной и Ферстаппеном нет зависти, мы скорее гордимся успехами друг друга»

Пилот «Ред Булл» рассказал, что между ним и нет зависти и гонщики не завидуют успехам друг друга.

«В прошлом я порой сталкивался с завистью между напарниками по команде. Ведь ты, понятное дело, хочешь побеждать, но когда побеждает твой напарник, ему нужно отдать должное. Это значит, что он выступил лучше тебя. Он выиграл, а тебе нужно принять, и в определенном смысле гордиться результатом команды. Гордиться тем, что сделал твой напарник.

Мне кажется, очень немногие люди могут принять это. Однако между нами с Максом, когда побеждаю он или я…не знаю, мы просто гордимся успехами друг друга, это хорошая черта наших рабочих отношений», – рассказал Перес.

Слишком нестабильный, токсичный для Ферстаппена, лучший аналитик – Феттель, Риккардо, Сайнс и остальные гонщики «Ред Булл» глазами их шефа

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram