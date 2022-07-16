Ферстаппен о том, какую гонку добавил бы в календарь: «Гран-при ЮАР»

Гонщик ответил на вопрос, какой этап добавил бы в календарь «Формулы-1».

«Южную Африку. Хорошее место», – сказал чемпион мира, на что его напарник добавил: «Это скоро случится».

Ферстаппен отреагировал на фразу Чеко и прокомментировал свою мысль:

«Надеюсь, да.

Если посмотреть, на каких континентах мы гоняемся, то, конечно, надо заняться Африкой. В данный момент наиболее вероятное место – Южная Африка, поскольку там уже есть автодром, и «Ф-1» туда приезжала».

По информации RacingNews365, гонка на трассе может вернуться в календарь «Ф-1» в 2023 году. Гран-при ЮАР проводился с перерывами с 1960 по 1993 год.

Гран-при ЮАР может вернуться в календарь «Ф-1» уже в 2023 году (RN365)

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