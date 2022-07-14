Мика Хаккинен: «Я был очень рад видеть еще одну сильную гонку Шумахера»

Двукратный чемпион «Формулы-1» поделился мнением о выступлении Мика Шумахера на , где немец занял шестое место.

«Я был очень рад видеть, как провел еще одну сильную гонку за «Хаас» и финишировал шестым, на две позиции выше своего опытного напарника. Мик приковывает к себе повышенное внимание из-за репутации своего отца, это создает дополнительное давление. Тем не менее, Мик очень взрослый и спокойный парень, хотя ему всего 23, и явно все увереннее чувствует себя за рулем болида.

Прошлый сезон был для него дебютным в «Формуле-1». По ходу того сезона ему было нужно многому учиться – притом, что у была не очень быстрая машина. В этом же году команда, как мы видим, добилась прогресса, улучшила свой болид, и Мик получить возможность продемонстрировать, на что способен», – рассказал Хаккинен.

Шумахер наконец поехал: отбивался от Хэмилтона на «Хаасе» без обновлений, ворвался в топ-6, сорвал титул «гонщика дня»

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