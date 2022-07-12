Себастьян Феттель: «Надеюсь на титул Леклера, но считаю, что победит Ферстаппен»

Теги Феррари Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился прогнозом на исход сезона.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» поддерживает экс-напарника по «Феррари» Шарля Леклера в борьбе за титул, однако предпочтение отдает гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Я считаю, [победит] Макс, но хотелось бы, чтобы сражение продолжилось до самого конца. Надеюсь, Шарль обыграет Макса, но, рассуждая рационально, на данной стадии [фаворит] Макс», – сказал Себастьян.

«Все болеют за «Феррари», – сказала интервьюер, обращаясь к фразе Феттеля 2016 года.

«Ага», – отреагировал пилот.

Феттель чумазым вышел к прессе после гонки – как в «Ф-1» 50-х. Из-за карбоновой пыли от тормозов – она теперь летит пилотам в лица

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