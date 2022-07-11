Гюнтер Штайнер о прогрессе Шумахера: «Теперь у Мика конкурентоспособные машина и напарник. Он многому научился, сражаясь с Ферстаппеном»

Руководитель раскрыл секреты прогресса Мика Шумахера в интервью немецкому Sport1.

На Гран-при Великобритании Мик заработал первые очки в «Формуле-1», финишировав восьмым, а в Австрии стал шестым и опередил напарника .

– Можно ли сказать, что шестое место Мика Шумахера в Австрии стало соломинкой, переломившей спину верблюда?

– Не знаю, был ли конкретный переломный момент. Иногда просто нужно привыкнуть к машине и давлению. Я уже в Канаде отметил, что Мик почувствовал себя гораздо более раскрепощенным (Шумахер ехал в очках и сошел по техническим причинам – Sports.ru).

– Вы говорите о давлении – почему оно оказалось таким высоким в первой половине сезона?

– Прошлый сезон и нынешний – абсолютно разные. Многие это недооценивают. Прошлый год был переходным для Мика, он учился.

Сейчас все совсем по-другому. Машина и напарник конкурентоспособные, Мик сражается с серьезными парнями. К этому надо привыкнуть. Внутри команды большого давления нет. Люди со стороны пытались создать драму. Но давление – обычная вещь. Когда пилотируешь на пределе, аварии – часть пути, как и критика. Это . Необходимо справляться с внешним шумом, и теперь Мику это удалось.

– Насколько важен его прогресс для команды?

– Я очень счастлив за команду. Кое-какие люди хотели вбить между нами клин, но мы выигрываем и проигрываем вместе. Мик – часть коллектива и должен работать соответствующим образом.

– Перед стартом сезона вы утверждали, что цель Мика – научиться сражениям в средней группе. Как в этой связи оцените маневры в Шпильберге? Он в числе прочих обогнал , и .

– Очень хорошие обгоны. Он многому научился, сражаясь с в Сильверстоуне, и сразу применил это на практике. В Шпильберге он провел отличную гонку, здорово оборонялся и атаковал.

– Контракт Мика Шумахера истекает в конце года. Может, сейчас подходящий момент для переговоров?

– В «Хаасе» никогда не обсуждают продление контрактов до летнего перерыва. Некоторым не терпится, чтобы переговоры начались, но мы действуем по плану.

– Насколько важен успех Мика Шумахера для вас и для всей «Формулы-1»?

– У его фамилии великая история в «Формуле-1», но она может стать и бременем. Это и проклятие, и благословение. Пока все работает хорошо. Теперь необходимо стабилизировать ситуацию. Я считаю, что потенциал Мика еще выше.

Порой желание раскрыть гонщика может приводить к некомфортным ситуациям. Но каким руководителем я бы оказался, если бы не подгонял своего пилота?

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