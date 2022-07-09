Джордж Расселл: «В «Формуле-1» должен быть один постоянный гоночный директор»

Пилот считает, что у «Формулы-1» должен быть один постоянный гоночный директор.

Также Расселл предложил собрать постоянный состав стюардов, чтобы добиться последовательности в принятии решений.

«Я согласен с тем, что у нас должен быть один постоянный гоночный директор. Нам нужно больше стабильности и постоянства в работе стюардов. Мы приезжаем на новую гонку, и зачастую состав стюардов меняется, а людей с предыдущей гонки тут просто нет. В результате никто не несет ответственность, нет объяснений принятых решений.

Мы задаем вопросы, но получить прямые ответы на эти вопросы очень трудно, потому что получается, что людей, которых мы можем в чем-то винить, здесь даже нет. Так что это непросто. У всех свои интерпретации правил.

Я согласен с тем, что у стюардов очень непростая работа. Но нам нужна стабильность, нужно постоянство. Думаю, я далеко не первый гонщик, который высказывается на эту тему по ходу нынешнего сезона. Мне кажется, если бы у нас был один постоянный гоночный директор, то и постоянства в принятии решений было бы больше», – рассказал Расселл.

Еще одной острой темой для обсуждений в контексте постоянства принятия решений и соблюдения правил стала политика в отношении соблюдения границ трассы. В частности на тех этапах, где работает Нильс Виттих, а не Эдуарду Фрейташ, границы трасс нужно соблюдать в пределах белых линий:

«На самом деле пилотам из кокпита очень сложно понять, где именно находится белая линия, ограничивающая трассу. Ведь линию нельзя почувствовать. Ведя борьбу бок о бок, если тебя выдавливают, ты будешь стараться атаковать в следующем повороте. Если же за пределами трассы будет лежать гравий или будут какие-то другие ограничители, то и пилоты в такой ситуации будут действовать совсем иначе.

Чувствуют ли пилоты, что слышит наши мнения? Да, конечно. Просто нельзя менять правила каждую неделю, когда какой-то пилот будет выходить и предлагать то одно, то другое. Правил нужно придерживаться. Просто в этом нужно постоянство, правила должны быть предельно понятны всем. И штрафы должны выдаваться тоже последовательно. А добиться этого можно будет только в том случае, если следить за соблюдением правил будут одни и те же люди, с постоянным составом стюардов».

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