Карлос Сайнс о сходе: «Нет слов. «Феррари» могла взять легкий дубль»

Пилот прокомментировал возгорание мотора на Гран-при Австрии.

Сайнс ехал на третьем месте и догонял из , пока не сошел из-за пожара. Гонку выиграл Шарль Леклер.

«Ничто при работе с двигателем не предвещало, что такое случится. Совершенно внезапно.

Нет слов. Мы потеряли много очков и, думаю, могли взять легкий дубль.

Произошел пожар, так что повреждения большие, естественно. Неидеальная ситуация, нужно ее изучить. Но темп был высоким, износ шин – весьма незначительный, у нас была скорость. Так что я приму это и постараюсь как можно скорее перевернуть страницу. Еще тяжелее из-за того, что все произошло здесь, где мы могли отобрать очки у лидеров чемпионата – у Макса и «Ред Булл». Это стало бы важным итогом для команды, а в итоге один из болидов сошел.

Душераздирающая ситуация, однако продолжим стараться и перевернем страницу. Впереди долгий сезон», – отметил испанец.

Сайнс сошел на Гран-при Австрии из-за возгорания мотора

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