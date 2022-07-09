Тото Вольфф: «Мы не хотим откладывать принятие нового регламента. Не знаем, почему еще не получили подтверждение прихода «Ауди» и «Порше»

Боссы и опровергли предположения о том, что ведущие команды «Формулы-1» затягивают принятие нового технического регламента для сезона-2026 с целью нанести удар по «Ауди» и «Порше» – своим теоретическим конкурентам.

По словам и Маттиа Бинотто, команды были бы рады наоборот как можно раньше определиться с регламентом.

Вольфф: «Совсем наоборот, мы не хотим откладывать принятие нового регламента. Мы хотим, чтобы это было сделано как можно раньше. Нам было сказано, что к концу года мы получим подтверждение того, что и «Ауди» присоединяться к нашей вечеринке. Этого подтверждения мы не получили до сих пор. Не знаю, по какой причине».

Бинотто: «Мы согласились убрать генератор MGU-H. И мы сделали это только чтобы помочь им прийти в «Формулу-1». И поверьте, решение убрать H-генератор для нас далеко не самое выгодное.

Для нас это потеря, ведь мы уже очень хорошо понимаем эту технологию, и это крайне эффективная технология для «Формулы-1». Так что мы, как мне кажется, наоборот заняли позитивную и конструктивную позицию. И в целом мы хорошо настроены в связи с приходом и «Порше», это отличные новости для «Формулы-1». Чем больше будет классных производителей – тем лучше».

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