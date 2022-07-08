Льюис Хэмилтон: «У Расселла есть все, чтобы вести «Мерседес» вперед. Надеюсь поспособствовать его прогрессу»

порадовался за успехи напарника по .

Новичок команды опережает семикратного чемпиона «Формулы-1», набрав 111 очков против 93 у Льюиса.

«Я бы не сказал, что работать тяжело – это приятно. Мы невероятно здорово взаимодействуем, Джордж суперпозитивен, он положительно влияет на рабочую атмосферу. Работать с ним – настоящее удовольствие.

Классно наблюдать за его успехом. Он выступает очень здорово, приносит команде отличные очки, продолжает прибавлять – и прогресс будет длиться еще долго», – сказал Хэмилтон.

Расселл способен стать лидером «Мерседеса», уверен Хэмилтон:

«Безусловно, я вижу в нем огромный потенциал, и Джордж на своем месте. Неважно, буду ли я здесь или нет, у него есть все качества, чтобы вести команду вперед, к успеху. Считаю, «Мерседес» сделал верный выбор. Надеюсь, я тоже поспособствую его прогрессу».

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