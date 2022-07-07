Джордж Расселл: «Победы над Хэмилтоном недостаточно, чтобы считать сезон успешным»

Пилот высказался о противостоянии с .

Новичок команды опережает семикратного чемпиона «Формулы-1»: Расселл набрал 111 очков за десять этапов, Хэмилтон – 93. Тем не менее, победа над Льюисом является недостаточно амбициозной задачей для Джорджа.

«Естественно, я хочу победить напарника и не обижусь, если он скажет то же самое. Но я не смогу считать сезон успешным только из-за того, что финиширую выше него чаще, чем он финиширует выше меня. Успех – это верхняя ступень подиума», – заявил Расселл.

Джордж рассказал, как сочетает уважение к Льюису с жаждой борьбы:

«Если посмотреть на напарников в «Ф-1», ситуация похожая. Многие в паддоке ладят, но в целом все мы яростно конкурируем. Мы здесь ради побед. Это битва».

Расселл рванул на помощь пострадавшему в жесткой аварии товарищу. И закрыл серию из топ-5 в каждой гонке сезона – хотя мог ехать дальше

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