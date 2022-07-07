Карлос Сайнс-старший о победе сына на Гран-при Великобритании: «Это был очень важный день, за этой победой стоит многолетний путь»

Двукратный чемпион WRC и трехкратный победитель «Дакара» рассказал о своих впечатлениях после того, как его сын одержал первую победу в «Формуле-1», выиграв в составе «Феррари».

«Я смотрел гонку из дома, на Мальорке, и конечно был очень рад. Это был очень важный день для Карлоса, его друзей, и конечно для всей семьи. За этой победой стоит много лет мечтаний, страданий, надежд, радости, печали, в общем жизни.

Правда в том, что только в этом году Карлос впервые оказался за рулем машины, способной выигрывать гонки. Да, если не прошлогоднее невезение и машина безопасности, Карлос вполне мог бы выиграть в Монце. Но в целом вплоть до 2022 года победы могли достаться Карлосу скорее случайно.

В этом году, как мне кажется, мы ожидали победу чуть раньше, однако правда также в том, что по ходу сезона у Карлоса были проблемы с машиной, ему было сложно адаптировать свой стиль пилотажа. Это было непросто», – рассказал Сайнс-старший.

Также испанец отметил, что не видит проблем в «Феррари» с точки зрения расстановки приоритетов – некоторые считают, что приоритет всегда должен отдаваться лидирующему в общем зачете пилоту:

«Вряд ли мне стоит рассуждать на эту тему, я не самый подходящий (беспристрастный) человек в данном случае. Но мне кажется, что «Феррари» справляется неплохо. По сравнению с прошлым сезоном в этом году команда добилась значительного прогресса – улучшив как двигатель, так и машину в целом.

Зная команду изнутри, я могу сказать, что вижу группу отличных инженеров и двух отличных гонщиков. Да, всегда можно стать лучше, но я вижу хорошую работу команды. А Карлос и Шарль отлично понимают, что ни один гонщик не может быть важнее, больше «Феррари».

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