Фернандо Алонсо: «Пока не начинали переговоры о контракте с «Альпин», до летнего перерыва хочу сконцентрироваться на гонках»

Пилот «Альпин» рассказал, что обсудит с командой возможное продление контракта по ходу летнего перерыва в чемпионате.

По словам Алонсо, на данный момент он вместе с командой сконцентрирован на том, чтобы как можно лучше провести гонки, оставшиеся до перерыва в августе.

«Пока мы не начинали никаких переговоров. Моя цель, как я уже говорил – продолжать гоняться. Но до летнего перерыва в чемпиона я хочу сконцентрироваться на июльских гонках. У нас впереди три Гран-при и мне нужно постараться заработать побольше очков, ведь в девяти прошедших гонках мне часто не везло», – рассказал Алонсо.

Руководитель Отмар Сафнауэр также подтвердил, что переговоры будут проходить в августе:

«Да, мы пока не начинали детально обсуждать ситуацию с Фернандо, но я уверен, что все будет готово сразу же после летнего перерыва».

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