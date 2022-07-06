Экс-пилот «Ф-1» Штук: «Феттелю стоит гоняться и не болтать»

Бывший пилот «Формулы-1» Ханс-Йоаким Штук считает, что Себастьяну Феттелю стоило бы уделить больше времени гонкам, а не своим социальным инициативам.

Феттель в последние годы стал очень активно отстаивать свою позицию в вопросах заботы об окружающей среде и борьбе с социальным неравенством.

«Феттель определенно умеет водить, умеет гоняться, его место в «Формуле-1» более чем заслуженно. Это даже не обсуждается. К тому же, находясь за рулем болида сложно постоянно болтать.

Феттель умеет гоняться, но в остальное время несет какую-то чушь. Он абсолютно не прав в своих заявлениях. Ему стоит давить на газ и молчать. Я не знаю, что с ним происходит, ведь он умный и интеллигентный парень, хороший гонщик. Но я не понимаю, почему он постоянно заводит разговор на эти темы», – рассказал Штук.

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