Гран-при Австрии-2022. Расписание трансляций

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Sports.ru представляет календарь 11-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Австрии.

Заезды «Формулы-1»«Формулы-2» и «Формулы-3» на автодроме «Ред Булл Ринг» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Ред Булл Ринг, Шпильберг
8-10 июля 2022 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 14:30 🌤️
Квалификация: 18:00 🌤️
 
Суббота
 
2-я практика: 13:30 🌤️
Спринт: 17:30 🌤️
 
Воскресенье
 
Гонка: 16:00 🌦️
 
Расписание заездов «Формулы-2» и «Формулы-3»
 
Пятница
 
Практика «Ф-3»: 10:55
Практика «Ф-2»: 12:05
Квалификация «Ф-3»: 16:00
Квалификация «Ф-2»: 16:55
 
Суббота
 
1-я гонка «Ф-3»: 11:35
1-я гонка «Ф-2»: 18:55
 
Воскресенье
 
2-я гонка «Ф-3»: 9:35
2-я гонка «Ф-2»: 11:05
 
время московское
 

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