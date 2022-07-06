Гран-при Австрии-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь 11-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Австрии.
Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» на автодроме «Ред Булл Ринг» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Ред Булл Ринг, Шпильберг
8-10 июля 2022 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 14:30 🌤️
Квалификация: 18:00 🌤️
Суббота
2-я практика: 13:30 🌤️
Спринт: 17:30 🌤️
Воскресенье
Гонка: 16:00 🌦️
Расписание заездов «Формулы-2» и «Формулы-3»
Пятница
Практика «Ф-3»: 10:55
Практика «Ф-2»: 12:05
Квалификация «Ф-3»: 16:00
Квалификация «Ф-2»: 16:55
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 11:35
1-я гонка «Ф-2»: 18:55
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 9:35
2-я гонка «Ф-2»: 11:05
время московское
📰 Главные новости перед Гран-при Австрии: Сайнс наконец победил, Экклстоун готов словить пулю за Путина, расизм в адрес Хэмилтона, Квят почти в NASCAR
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram