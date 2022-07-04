Серхио Перес: «Борьба на последних кругах напомнила молодежные серии, когда мы просто гонялись и получали удовольствие»

Пилот подвел итоги и рассказал, что ему очень понравилась борьба с и на последних кругах гонки.

«Ближе к концу отрезка стало довольно трудно. Но я старался держать темп, оставляя открытой возможность достичь чего-то большего. Я боролся с Фернандо Алонсо и Ландо Норрисом – стараясь создать отрыв, достаточный для проведения пит-стопа.

А потом на трассе появилась машина безопасности – и это означало, что мы оказались на четвертой позиции. У нас появился отличный шанс. Ну а затем последовали просто эпические последние круги гонки. Борьба на этих кругах напомнила мне молодежные серии, когда мы просто гонялись и получали удовольствие.

Здорово и то, как вообще велась борьба на всех участках пелотона. Понятно, что в конце заезда мы с Льюисом оказались на одинаковых шинах. В то время как у Шарля были некоторые проблемы со сцеплением с трассой, но он все равно дал отличный бой. По ощущениям, мы действительно здорово поборолись.

У нас получалось вплотную преследовать друг друга в скоростных поворотах. Даже когда я обогнал Льюиса, он смог отыграться, потому что получил возможность держаться прямо позади меня. Просто отличные гонки.

И я думаю, что это стало отличной проверкой для болидов нового поколения – действительно ли они могут преследовать друг друга вплотную. Даже теряя позицию, ты можешь отыграться, держаться вплотную к сопернику. Так что с точки зрения нового регламента это просто отличная гонка», – рассказал Перес.

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