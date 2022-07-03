Джордж Расселл об аварии на старте: «Cтрашный инцидент. Чжоу застрял в барьерах и ничего не мог поделать»

Пилот высказался об огромной аварии на старте Гран-при Великобритании.

Расселл дошел до контакта с гонщиком , из-за чего влетел в пилота Чжоу Гуаньюя. Болид новичка «Формулы-1» в итоге перевернулся и столкнулся с ограждением на большой скорости. Чжоу избежал серьезных травм.

«Во-первых, я рад, что Чжоу в порядке. Очень страшный инцидент. Не только для него – уверен, и для всех болельщиков. Неприятно такое видеть.

Конечно, старт на «харде» был риском. Вчера я недостаточно хорошо выступил в квалификации, поэтому мы стартовали ниже, чем должны были. Мы понимали, что придется очень трудно. В итоге я оказался зажат со всех сторон, и следующее, что я увидел – боковая часть машины Чжоу», – сообщил Расселл.

Британец признался, что сильно переживал за Гуаньюя:

«Это было ужасно. Он застрял и ничего не мог поделать. Думаю, надо подумать над тем, чтобы болиды не застревали в таком узком пространстве между барьерами из шин и металлическими ограждениями.

Я увидел, что появились красные флаги, и выпрыгнул из машины, чтобы увидеть, в порядке ли он. Потом я не смог стартовать из-за решения ФИА – это обидно, ведь у меня был только прокол. В целом машина была в порядке. Кое-какие повреждения, но ничего критичного».

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