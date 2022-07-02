Льюис Хэмилтон: «Не поддерживаю освистывание Ферстаппена, мы выше этого»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не одобряет освистывание в адрес Макса Ферстаппена в Великобритании.
«Я считаю, мы выше этого, освистывать не стоит. Здесь такие прекрасные фанаты, они испытывают эмоции – позитивные, негативные. Но, безусловно, я не поддерживаю освистывание.
В то же время я очень ценю поддержку, которую получаю здесь. Может, какие-то болельщики до сих пор чувствуют боль с прошлого сезона», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».
Ферстаппен также высказался о ситуации.
«Немного разочаровывает, потому что я почти не слышал Билли [Монгера на интервью после квалификации]. Это проблема.
В остальном же… Если хотят освистывать, пусть освистывают. Для меня это ничего не изменит. Я всегда рад сюда приезжать. Это отличная трасса, прекрасная атмосфера в целом. Может, кому-то из них я не нравлюсь, но это нормально. У всех свое мнение, так? Мне плевать», – сказал пилот «Ред Булл».
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