Макс Ферстаппен: «Мне помешали желтые флаги на последнем круге квалификации»

поделился эмоциями после второго места в квалификации к Гран-при Великобритании.

Пилот проиграл из в дождевых условиях.

«Довольно трудная квалификация, под дождем. То шел дождь, то трасса подсыхала – нужно было оказываться на треке в подходящий момент.

В целом машина работала очень хорошо. Третий сегмент – это всегда лотерея в каком-то смысле. Важно, когда ты проезжаешь быструю попытку. Мне немного помешали желтые флаги на последнем круге, к сожалению, но я считаю, что первый ряд – очень хороший результат. Болид здорово работает и на сухой трассе, и под дождем», – заявил чемпион «Формулы-1».

Гран-при Великобритании-2022. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

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