Гюнтер Штайнер: «Магнуссен понимает, что с Хэмилтоном не надо сближаться на стартах»

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Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал аварии Кевина Магнуссена на стартах.

Датчанин дважды сталкивался с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на первых кругах.

«Буду ли я инструктировать Магнуссена? Нет. Я всегда говорю, что тяжело справляться со стартом и первым кругом за гонщика. Пилоты сами должны знать, что делают, и, полагаю, они знают.

[Столкновения] случаются. Кевин понимает, что не надо сближаться с Хэмилтоном в третий раз, потому что в обоих случаях он поплатился, а обычно бывает иначе. Но если я начну говорить гонщику, что нужно поступать так и так – даже не знаю. Я давно занимаюсь своей работой и просто говорю ребятам, чтобы они делали все возможное и избегали неприятностей. Но гарантий нет – они не контролируют другие 19 болидов», – заявил Штайнер.

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