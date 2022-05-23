Кевин Магнуссен о «таране» от Хэмилтона: «Это сказано в пылу борьбы»

Пилот поделился мыслями об аварии с на Гран-при Испании.

На первом круге Магнусен столкнулся с гонщиком и сказал, что Хэмилтон его «протаранил». После гонки Кевина спросили, что он имел в виду.

«Ничего. Это было в пылу борьбы. Ты что-то говоришь, а потом рассматриваешь инцидент. И часто все оказывается иначе.

В моменте ты всегда злишься. Но я пересмотрю эпизод, увижу, что случилось, а потом буду двигаться дальше», – ответил Магнуссен.

Хэмилтон также прокомментировал столкновение:

«Он приблизился сзади и ударил в бок моей машины. Я ничего не могу сказать, что есть, то есть».

Стюарды не стали наказывать ни одного из пилотов.

По мнению Магнуссена, авария помешала ему добиться успеха в Барселоне:

«Наша машина была быстрее, чем многие, заработавшие очки, мы показывали хороший темп. Другие команды привезли обновления, но мы все равно держались рядом. Так что в мы возьмем с собой много позитивных моментов».

Хэмилтон попал в аварию и улетел в хвост на старте. Предлагал сход, команда отказала – и Льюис финишировал в топ-5 с титулом «Гонщика дня»

Тото Вольфф об аварии Хэмилтона: «Льюис сражался бы за победу на Гран-при Испании»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram