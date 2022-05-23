Кевин Магнуссен о «таране» от Хэмилтона: «Это сказано в пылу борьбы»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мыслями об аварии с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Испании.
На первом круге Магнусен столкнулся с гонщиком «Мерседеса» и сказал, что Хэмилтон его «протаранил». После гонки Кевина спросили, что он имел в виду.
«Ничего. Это было в пылу борьбы. Ты что-то говоришь, а потом рассматриваешь инцидент. И часто все оказывается иначе.
В моменте ты всегда злишься. Но я пересмотрю эпизод, увижу, что случилось, а потом буду двигаться дальше», – ответил Магнуссен.
Хэмилтон также прокомментировал столкновение:
«Он приблизился сзади и ударил в бок моей машины. Я ничего не могу сказать, что есть, то есть».
Стюарды не стали наказывать ни одного из пилотов.
По мнению Магнуссена, авария помешала ему добиться успеха в Барселоне:
«Наша машина была быстрее, чем многие, заработавшие очки, мы показывали хороший темп. Другие команды привезли обновления, но мы все равно держались рядом. Так что в Монако мы возьмем с собой много позитивных моментов».
Хэмилтон попал в аварию и улетел в хвост на старте. Предлагал сход, команда отказала – и Льюис финишировал в топ-5 с титулом «Гонщика дня»
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