«Феррари» заменила шасси Сайнса из-за утечки в топливной системе перед Гран-при Великобритании (It.motorsport)

«Феррари» произвела смену шасси на болиде перед .

Механики собрали машину Сайнса перед началом уик-энда, однако обнаружили утечку в топливной системе силовой установки, сообщает It.motorsport.com. Из-за этого команде пришлось устанавливать запасное шасси. Шасси не является новым – оно уже использовалось по ходу сезона.

Также в эти выходные Карлос опробует новое заднее антикрыло с меньшей прижимной силой, направленной на увеличение скорости «Феррари» на прямых. В Канаде его уже использовал .

Почему «Феррари» не могла обогнать «Ред Булл» в Канаде? Это Сайнс ошибался или Ферстаппен так хорош?

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