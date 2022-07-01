Джордж Расселл: «Мерседес» может соперничать с «Ред Булл» и «Феррари» по темпу в Сильверстоуне»

заявил, что «Мерседес» способен соревноваться с и на .

«Полагаю, [можем соперничать] по темпу. Не думаю, что мы окажемся впереди, особенно в субботу – безусловно, у них преимущество в квалификации. [Но] мы единственная команда, которая в воскресенье сокращает разрыв, а не увеличивает. Обычно в гонке отставание растет.

Думаю, это обнадеживает. Нам не хватает прижимной силы, однако в гонках болид хорошо себя проявляет, и сокращение отставания четко об этом говорит.

Будет интересно. Машины впервые за последние этапы будут проверяться в высокоскоростных поворотах, что непросто с учетом ударяющегося днища. Всем придется с этим справляться», – заявил британец.

Расселл считает, то трасса в Сильверстоуне подходит «Мерседесу»:

«Последние этапы были схожими – медленные повороты, довольно кочковатые городские треки. Я считаю, что высокие скорости Сильверстоуна и более гладкая поверхность, безусловно, больше нам подойдут, чем предыдущие три автодрома.

Тем не менее, никаких гарантий нет. Как я уже говорил, в каждой гонке проявляются особенные проблемы. Но в какой-то степени мы уверены, что уик-энд выйдет более конкурентоспособным для нас, не только из-за обновлений, но из-за природы трассы».

Джордж также ответил на вопрос о серии из финишей в топ-5, которая не прерывается с начала сезона:

«Приятная статистика, но в конце сезона она ничего не будет значить. Если она поможет выиграть чемпионат – здорово. Но финиши между третьим и пятым местами вряд ли позволят попасть в топ-3 по итогам сезона.

Мы здесь ради побед, ради борьбы. Я горжусь, что удалось по максимуму использовать шансы, однако мы хотим большего».

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