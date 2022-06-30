Нельсону Пике запретили вход в паддок после расистского высказывания в адрес Хэмилтона

Трехкратный чемпион мира Нельсон Пике не сможет посещать гонки «Формулы-1».
Бразильцу запретили вход в паддок на неопределенный срок, сообщает ESPN со ссылкой на собственный источник в «Ф-1». Информацию подтвердили источники BBC и Racer.
Пике несколько раз употребил термин «neguinho», считающийся в Бразилии расистским и оскорбительным вне дружеского контекста, в адрес семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, разбирая столкновение пилота «Мерседеса» с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» на Гран-при Великобритании-2021.
Нельсон извинился перед Льюисом за свои высказывания, назвав их «необдуманными». В то же время Пике отрицает расистский смысл использованного термина.
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