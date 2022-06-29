Взрыв грузовика техпомощи на «Дакаре-2022» был признан полицией не случайным (RMC Sport)

Взрыв грузовика техпомощи итальянской гонщицы Камелии Липароти из команды X-Raid «Ямаха» на ралли-рейде «Дакар» в 2022 году был признан не случайным.

По информации RMC Sport, в ходе полицейского расследования криминалисты внутри салона металлические шарики и другие предметы, что позволило сделать предположение о наличии взрывного устройства. В результате расследования версия со случайной причиной взрыва была исключена.

Инцидент в ночь с 31 декабря на 1 января на выезде из Джидды.

Кажется, до «Дакара» добрались террористы: грузовики горят и взрываются, гонщики не верят саудовским властям и подозревают бомбы

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