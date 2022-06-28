Мика Хаккинен об открытиях сезона: «Боттас, Расселл и Магнуссен»

Двукратный чемпион «Формулы-1» рассказал об открытиях и разочарованиях сезона-2022.

«Валттери [Боттас] – один из тех, кто выступал очень хорошо в начале сезона. Он прекрасно себя проявлял, несмотря на все технические проблемы.

очень хорош, он постоянно финишировал на высоких позициях. Кроме этого, он оставил позади семикратного чемпиона мира [ ], а это непросто. Очень качественная работа.

И датчанин Магнуссен. Невероятно, что он так здорово выступал за «Хаас», особенно после довольно долгого отсутствия в «Ф-1». Он вернулся так, словно и не уходил, стал гораздо более зрелым гонщиком, показывал хорошие результаты. не удается его победить. На Шумахера обращено все внимание, напарников постоянно сравнивают, и Магнуссен выглядит лучше.

Это три главных героя», – поделился Мика мнением.

Несколько пилотов разочаровали Хаккинена:

«От Мика [Шумахера] я ожидал большего, потому что машина, похоже, работает. Много аварий, он довольно сильно проигрывает, Магнуссен продолжает его переквалифицировать.

Я предсказывал, что Льюис [Хэмилтон] будет выступать лучше и не предполагал, что Расселл станет стабильно оказываться выше. Будь то практика, квалификация или гонка – Льюис не обыгрывает Расселла.

Я надеялся на более успешные выступления Феттеля – он тоже терпит неудачи».

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