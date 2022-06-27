Льюис Хэмилтон: «Может, Расселл станет экспериментировать больше во второй части сезона»

Льюис Хэмилтон рассказал о том, как «Мерседес» будет проводить эксперименты с настройками.
Пилоты команды Хэмилтон и Джордж Расселл зачастую выбирали разные настройки при подготовке к уик-эндам, при этом Льюис обкатывал более радикальные решения.
«Наверное, мы станем действовать чуть осторожнее с экспериментами, поскольку это сильно сдерживает тебя по ходу уик-энда, особенно если есть только две практики на сухой трассе, а третья, к примеру, пропадает.
Мы многое усвоили за уик-энд [в Канаде], и можем внести улучшения. Но в гонке темп был действительно отличным, это очень приятно, так было не всегда с новой машиной. Здорово было с ней побороться – с ней или с ним, как болид ни называй», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».
Хэмилтон ответил на вопрос, продолжит ли он быть «подопытным кроликом» в плане тестирования настроек:
«Может, во второй части сезона Джордж станет экспериментировать больше!»
«Мерседесу» дадут больше ресурсов для работы над болидом – за провал начала сезона. Оказывается, это было в правилах еще до старта новой «Ф-1»
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