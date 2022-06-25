Марио Изола: «Проблема подпрыгиваний могла быть хуже с 13-дюймовыми шинами»

Глава гоночного подразделения Марио Изола рассказал, как шины влияют на проблему подпрыгивания болидов.

В 2022 году перешла от 13-дюймовых к 18-дюймовым покрышкам, и в то же время машины нового поколения начали подскакивать. Изола считает, что шины с меньшей боковой частью скорее смягчают ситуацию, чем усугубляют.

«Не думаю, что вопрос в 18-дюймовых или 13-дюймовых дисках. Эффект вызывают машины.

Но с учетом более высокой боковины 13-дюймовых покрышек проблема могла быть даже хуже. Когда боковая часть больше, она в каком-то смысле работает как подвеска – это проявляется куда сильнее, чем с текущими шинами.

Болиды стали жестче, шины тоже, и командам предстоит решить проблему. Я не считаю, что 18-дюймовые покрышки усугубляют ситуацию – скорее наоборот», – отметил Изола.

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