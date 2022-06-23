Джолион Палмер о принудительном пит-стопе Магнуссена: «Хэмилтона не позвали в боксы за такое»

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер обсудил принудительный пит-стоп Кевина Магнуссена на Гран-при Канады.
На старте заезда пилот «Хааса» столкнулся с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса». Гоночная дирекция позвала Магнуссена в боксы для замены поврежденного переднего антикрыла. Палмер отметил, что раньше такая мера применялась крайне редко, и привел в пример прошлогодний Гран-при Саудовской Аравии.
«Мы второй этап подряд увидели черно-оранжевый флаг, и он пустил под откос гонку [Магнуссена]. Видно, что повреждение усилилось из-за проезда по поребрикам, концевая пластина начала болтаться сильнее, чем сразу же после контакта.
Можно сказать: справедливо, ведь повреждение могло еще ухудшиться и угрожать гонщикам позади. Но раньше мы редко видели черно-оранжевые флаги. Шарлю Леклеру показали его на «Сузуке» несколько лет назад, но тогда болид разбрасывал обломки, а у Магнуссена деталь просто болталась.
Всего десять гонок назад случился важный момент: Льюис Хэмилтон врезался сзади в Макса Ферстаппена в Джидде и не получил черно-оранжевый флаг за повреждение, которое выглядело очень похоже на то, что случилось с Кевином Магнуссеном. Льюис смог остаться на трассе и победить. Все мы знаем, что произошло в итоге: они [с Ферстаппеном] подошли к гонке в Абу-Даби на равных. Но история могла пойти совершенно в другом направлении, если бы Хэмилтона заставили заехать на пит-стоп.
Может, ФИА просто ужесточила правила. Вопрос касается безопасности, и, возможно, мы увидим больше черно-оранжевых флагов, ведь они появлялись дважды подряд: в Баку из-за заднего крыла Юки Цуноды и в Монреале из-за переднего крыла Кевина Магнуссена», – сказал Палмер.
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