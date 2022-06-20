Кевин Магнуссен недоволен пит-стопом от ФИА: «Понял бы, если бы крыло болталось, но все было нормально»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен не знает, зачем его позвали в боксы на первых кругах Гран-при Канады.
Магнуссен стартовал пятым и дошел до контакта с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, в результате чего повредил переднее антикрыло. Кевину показали черно-оранжевый флаг, обязывающий починить неисправность.
В итоге датчанин финишировал последним.
«Это не решение команды. ФИА подумала, что нужно провести пит-стоп.
Все было нормально – ты можешь финишировать с парой царапин на машине. Я понял бы, если бы крыло болталось или что-то вроде этого. Но ничего страшного не было, я не понимаю», – заявил Магнуссен.
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Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2022
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