Жак Вильнев: «Расселл сделает себе карьеру, если победит Хэмилтона»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что может сделать себе имя в «Ф-1», если победит по итогам сезона.

«Расселл уже достаточно опытный гонщик, а еще у него был опыт нескольких лет выступлений за рулем плохих, трудных в управлении болидов. Так что да, ситуация с подпрыгивающим «Мерседесом» не доставила ему больших проблем, для него единственной целью было победить Льюиса.

Он с самого начала понимал, что эта машина не сможет выиграть титул, и что он сделает себе карьеру, если победит Льюиса. Вот, что его сейчас заботит. А еще они с Льюисом оба британцы – поэтому Джордж и правда сделает себе карьеру, если обойдет Хэмилтона. Поэтому акцент сейчас сделан на одну единственную вещь: что ему нужно делать, чтобы обогнать Льюиса», – рассказал Вильнев.

Также канадец поделился мнением о том, что для Расселла будет значит победа над семикратным чемпионом «Формулы-1»:

«Вообще это просто безумие. Оба этих пилота (Хэмилтон и ) провели много лет за рулем лучших болидов, не имея никакой конкуренции. А теперь представьте, если бы Сенна и Прост не были напарниками. В другой ситуации они оба тоже могли бы выиграть каждый по семь титулов, добившись того же, что Льюис и Шумахер.

Так что для такого успеха тебе нужна непобедимая машина и отсутствие быстрого напарника. У Льюиса был Росберг, в течение года, а потом он просто решил сдаться».

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