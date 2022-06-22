Отмар Сафнауэр: «Пилоты «Альпин» оценили наши проблемы с галопированием на 2 балла из 10»

Руководитель Отмар Сафнауэр рассказал, что команда приветствует стремление ФИА заботиться о безопасности пилотов и попытки решить проблемы с галопированием.

При этом Сафнауэр отметил, что у французской команды почти нет проблем с тряской, и пилоты почти не страдают от дополнительных нагрузок.

«Именно ФИА должна заниматься вопросами, связанными с безопасностью. И я уверен, что именно этим они и заняты. Нужно следить за развитием ситуации.

Но на Гран-при Канады я не видел больших проблем с подпрыгиванием болидов. Мы попросили наших пилотов оценить ситуацию с галопированием по 10-бальной шкале, где 10 – это невыносимые условия из-за подпрыгиваний, а 1 – отсутствие проблем вообще. Они оценили на 2 балла. Это их мнение. Так что не думаю, что у нас есть с этим проблемы.

Я точно не помню, но и в Баку у нас все было не так плохо. И после гонки наши пилоты ни на что не жаловались.

Если ФИА определит это как вопрос безопасности, то мы будем рады предпринятым мерам – но только в том случае, если это никак не повлияет на расстановку сил в пелотоне, и если некоторые команды не будут использовать это как рычаг в переговорах, чтобы получить преимущество в скорости.

Мы никогда не протестовали против мер, направленных на повышение безопасности. Но, как я уже сказал, наши проблемы с галопированием пилоты оценили на 2 из 10. А это почти ничто», – рассказал Сафнауэр.

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