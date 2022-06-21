Нико Росберг: «Хэмилтон в своей лучшей форме, просто ему невероятно не везло»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года проанализировал противостояние в .

На Гран-при Канады экс-напарник Росберга Льюис Хэмилтон переиграл и завоевал подиум. Тем не менее, новичок «Мерседеса» опережает семикратного чемпиона на 34 балла.

«В первую очередь давайте отметим Джорджа – как же он прекрасно выступает, феноменально. Болид очень трудный для управления, но он демонстрирует стабильность, хорошо пилотирует, не допускает никаких ошибок, всегда выжимает максимум. Блестяще, действительно блестяще.

Даже в квалификации он не согласился на очередное четвертое или пятое место, а сказал: я иду за золотом, доставайте «слики», мне нужна лишь поул-позиция – единственный из всех. Потрясающе.

В то же время надо сказать, что Льюис по-прежнему в своей лучшей форме, просто пока ему невероятно не везло в нынешнем сезоне, разные обстоятельства складывались против него. В каком-то смысле уик-энд вышел нормальным впервые за долгое время – и он показал результат в привычном потрясающем стиле.

У «Мерседеса» невероятная пара гонщиков, очень сильная. Посмотрим, как пойдут дела. Но не стоит обманываться: Льюис страстно ненавидит проигрывать напарнику. Он будет ультрамотивированным и выложится на полную», – заявил Росберг.

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