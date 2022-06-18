Франц Тост о жалобах пилотов на галопирование: «Это болид «Формулы-1», а не «Роллс-Ройс»

Руководитель раскритиковал пилотов, недовольных сильными нагрузками, вызванными галопированием болидов.

По словам Тоста, в «Формуле-1» всегда были сильные перегрузки и пилотам стоит просто лучше тренироваться.

«Сейчас на ситуацию начали жаловаться гонщики. С одной стороны я понимаю, что им приходится нелегко. С другой – ну, это болид «Формулы-1».

Я помню времена «крылатых болидов» (Тост говорит про времена использования «граунд-эффекта»), когда однажды в воскресенье вечером гонщик подошел ко мне и сказал: «Завтра мне будет нужно отлучиться – придется сходить к дантисту, потому что я растерял все пломбы из-за тряски». Так что на самом деле в этом нет ничего нового.

В первую очередь пилотам в такой ситуации нужно уделять больше времени тренировкам шеи. А также больше тренировать ягодичные мышцы – это точно должно помочь. К тому же, сейчас ФИА выпустила техническую директиву – что должно помочь выяснить точную силу перегрузок, выработать расчетную формулу, а может и найти способ снизить нагрузку на пилотов. В какой степени возможно контролировать интенсивность галопирования – я не знаю. Но мы поддерживаем и предоставим им всю необходимую информацию.

Что до жалоб пилотов, я могу сказать следующее – ну, это же болид «Формулы-1», а не «Роллс-Ройс». Пилоты должны это понимать. Если езда кажется им слишком жесткой, может им стоит остаться дома и смотреть гонки по телевизору, сидя в кресле.

Когда новый регламент только создавался, уже тогда было ясно, что управлять этими болидами будет очень непросто. Почему? Потому что машине с днищем с эффектом «вентури» необходимы настройки с жесткой подвеской, чтобы машина максимально прижималась к покрытию. Поскольку максимально низкая посадка дает максимальную прибавку в скорости. Вдобавок «Ф-1» перешла на 18-дюймовые колеса, которые хуже поглощают вибрации. Так что да, управлять новыми болидами не так комфортно, как старыми», – рассказал Тост.

В «Ф-1» теперь будут снимать болиды с гонок за тряску. Альтернатива – замедление на секунду с круга, пострадают «Мерседес» и «Феррари»

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