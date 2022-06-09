Пьер Гасли: «Перес подходит на роль второго пилота «Ред Булл» по всем параметрам»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Пьер Гасли Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Авто

Пьер Гасли назвал Серхио Переса идеальным вторым номером для «Ред Булл».

Перес останется напарником Макса Ферстаппена как минимум до конца 2024 года. Гасли не скрывал свое желание вернуться в старшую команду.

Перед Гран-при Азербайджана гонщик «Альфа Таури» прокомментировал новый контракт Серхио:

«Все логично, решение не стало неожиданностью. Если рассмотреть требования ко второму пилоту, Перес подходит по всем параметрам. С другой стороны, это решение повлияет на мою карьеру и стремления – надо понять, как действовать дальше.

Мои амбиции выше, чем просто борьба за место в топ-10, я хочу большего. За последние сезоны я показал, на что способен. Пока я полностью предан «Альфа Таури», в том числе и в трудные времена, потому что сейчас мы не так конкурентоспособны, как в прошлом году».

Пьер ответил на вопрос о своем будущем:

«Мы обсуждаем это с Гельмутом [Марко]. Посмотрим, какой вариант окажется наилучшим. У нас очень хорошие отношения, команда знала меня еще ребенком».

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