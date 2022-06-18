Серхио Перес: «Хочу выиграть титул, но понимаю, что мы должны защищать интересы команды»

Пилот заявил, что уверен в разумности действий команды при решении вопросов, которые касаются борьбы за чемпионский титул.

По мнению Переса, руководство «Ред Булл» в ближайшее время не собирается делать его вторым номером команды.

«Я просто хочу добиться максимально возможного для себя результата. Я еще борюсь за победу в чемпионате, я хочу выиграть, но при этом я также понимаю, что мы должны защищать интересы команды.

И до настоящего момента команда действовала весьма разумно во всех возникавших ситуациях. У нас возникли разногласия на этапе в Барселоне. Но после гонки мы все обсудили и сразу обо всем договорились. И это можно было сразу увидеть на Гран-при Монако.

Вот почему я всем доволен. Я недавно продлил контракт с командой. Все складывается хорошо, мы движемся в верном направлении. А моя роль в том, чтобы постараться выиграть титул», – рассказал Перес.

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