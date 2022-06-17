ФИА не будет контролировать подскоки болидов на Гран-при Канады

Международная автомобильная федерация (ФИА) еще не выработала критерии для контроля за подпрыгиваниями болидов «Формулы-1».

ФИА выпустила техническую директиву, согласно которой команды обяжут предпринимать меры, если ее машины станут слишком сильно подскакивать. Предполагалось, что директиву применят уже на , однако процесс сбора данных продолжается. Федерация пока не определилась с критерием допустимых колебаний. В ближайшие выходные ФИА будет собирать данные, но не станет контролировать команды.

«Техническая директива не говорит, что определенная метрика будет применяться на этом этапе. Есть ощущение, что сложность при выборе такого показателя на основе данных с разных машин – работа не на один день.

Будет проведет тщательный и полный анализ информации, собранной за этот уик-энд, а также ее применения к каким бы то ни было фактам, обнаруженным в ходе анализа», – заявил представитель ФИА.

Издание The Race предполагает, что директиву впервые применят на (1-3 июля).

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