Марк Хьюз: «Преимущество «Ред Булл» может возрасти благодаря директиве ФИА»

Обозреватель и технический эксперт The Race Марк Хьюз оценил эффект от директивы ФИА.

Международная автомобильная федерация будет контролировать подскакивания болидов и обяжет команды «Формулы-1» предпринимать меры, если колебания будут слишком серьезными.

«Хотя кажется, что следить и контролировать ситуацию невероятно трудно, этот шаг был необходим для защиты участников от самих себя. Если существует выбор между временем на круге и физическим дискомфортом, время на круге всегда важнее, даже если долгосрочное влияние на здоровье неизвестно.

Решение наверняка повлияет на расклад сил. Преимущество «Ред Булл» может даже возрасти.

Но это смелый ход от Федерации. Будем надеяться, что она сможет контролировать невероятно сложную систему, которая, похоже, появится», – считает Хьюз.

Коллеги Хьюза полагают, что от директивы ФИА пострадают «Феррари» и .

«Это правильное решение, ведь мы получили уверенные предположения, что здоровье гонщиков под угрозой.

Тем не менее, меня волнует, что краткосрочные меры убьют борьбу за титул. Машина «Феррари» в первых гонках агрессивно подскакивала. Если придется поменять дорожный просвет некоторых болидов из-за слишком серьезных колебаний, «Феррари» окажется в их числе.

Не хочу сказать, что я бы предпочел техническое решение, которое сразу же убрало бы галопирование или подскакивание. Тогда в проигрыше оказался бы , ведь стала бы быстрее. Если говорить о честности, это такая же чушь», – заявил Скотт Митчелл.

«Путь, который выбрала ФИА, чтобы ограничить проблему вертикальных колебаний, может стать не лучшим вариантом для «Мерседеса» и снизить эффективность W13. Ход ФИА не решает фундаментальную проблему, однако создает еще больше трудностей для «Мерседеса».

Это не означает, что ФИА не вправе идти в данном направлении – как раз наоборот. То, что галопирование влияет на команды в разной степени, доказывает, что с фундаментальной точки зрения в регламенте не заложена опасность для пилотов», – сообщил Эдд Стро.

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