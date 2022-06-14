Гюнтер Штайнер о 14-м месте Шумахера: «Лучше так, чем снова попасть в аварию»

Руководитель прокомментировал неудачу на .

Мик проиграл секунду напарнику Кевину Магнуссену в квалификации (пилоты «Хааса» не смогли проехать решающую попытку из-за трафика). В гонке Шумахер стал 14-м – предпоследним из финишировавших.

«Безусловно, трудное время для Мика и команды. В нашем спорте важна эффективность.

Я считаю, Мик выбрал верный подход в Баку. Еще одно столкновение точно не стало бы хорошим итогом, понимаете? Лучше так, чем снова попасть в аварию в погоне за тем, чего, возможно, не достичь», – заявил Штайнер.

Шумахер также поделился выводами после этапа:

«Все пошло не очень хорошо, спина немного болит. Не на такой уик-энд я надеялся. Полагаю, с субботы дела пошли чуть лучше. Это плюс.

Как бы то ни было, трудно судить, правильные настройки или нет, если начинаешь в субботу. У нас была только одна практика [из-за технических проблем], и, к сожалению, настройки оказались неверными. В итоге пришлось использовать их в гонке.

Я испытывал недостаточную поворачиваемость в середине поворотов и избыточную на выезде – неидеальный расклад. Поэтому мы сильнее расходовали шины. До последних кругов все было не особо здорово, а заключительный отрезок прошел лучше».

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