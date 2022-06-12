Тото Вольфф: «Не уверен, что с учетом проблем с галопированием Хэмилтон сможет добраться до финиша гонки»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Азербайджана Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что Льюис Хэмилтон может не добраться до финиша Гран-при Азербайджана.

По словам Вольффа, проблемы с галопированием на болиде Хэмилтона настолько велики, что доехать до финиша британцу может помешать физическая боль и слишком большая нагрузка на позвоночник.

«Не думаю, что эти нагрузки можно просто терпеть, потому что они очень плохо влияют на спину. Я даже не уверен, что Льюис сможет проехать всю дистанцию до конца и добраться до финиша гонки. Все будет зависеть от уровня боли. Нагрузка на позвоночник очень существенная.

Мне кажется, сейчас уже подавляющее большинство гонщиков пришло к заключению, что ситуация с галопированием сложилась очень плохая», – рассказал Вольфф.

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