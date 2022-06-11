Тото Вольфф: «Можем понадеяться на сход четырех лидирующих машин – тогда сможем выиграть гонку!»

Исполнительный директор подвел итоги квалификации к , а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«Думаю, сегодня мы ожидали оказаться максимум третьей по скорости командой, но Пьеру Гасли удалось проехать очень сильный круг и вклиниться между нашими пилотами.

Что касается завтрашнего дня, то через призму розовых очков мы можем понадеяться на сход всех четырех машин лидирующих команд в первом же повороте – и тогда мы сможем выиграть гонку!

Если серьезно, то отставание от топ-4 не вызывает никаких сомнений. И это отставание очень велико. Мы уступаем фактически на всех участках трассы. Тем не менее, если реалистично оценивать темп команд, у нас должен быть реальный шанс занять 5-6 место. Стратегия тоже может сыграть важную роль. И с учетом наших позиций у нас есть возможность рисковать со стратегией, так что мы будем рассматривать все варианты в гонке», – рассказал Вольфф.

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