Фернандо Алонсо о конфликте с Албоном: «Понимаю разочарование пилотов, оказавшихся в такой ситуации»

Пилот прокомментировал инцидент с участием , который случился в конце первого сегмента квалификации к .

Албон остался крайне недоволен действиями Алонсо и по радио призывал оштрафовать его, посчитав, что тот слишком медленно двигался по трассе, а потом задержал его, хотя испанец после ошибки уехал в зону безопасности и бросил свой круг.

«Хитрил ли я изначально? Не особо. Мне кажется, что по ходу квалификации мы неоднократно видели доказательства того, что это очень непростой поворот.

Я слишком поздно затормозил – подумал, что не смогу войти в поворот, и в итоге решил уехать в зону безопасности. Пилот «Макларена» поступил так же во втором сегменте, Себастьян Феттель подумал, что в схожей ситуации все-таки войдет в поворот, но не смог этого сделать и сломал переднее антикрыло. Всегда существуют очень непростые решения, которые вам приходится принимать за доли секунды.

Я понимаю разочарование пилотов, оказавшихся в такой ситуации. Я и сам был на их месте. Мой напарник Эстебан Окон не попал в третий сегмент из-за желтых флагов, вызванных из-за пилота «Макларена». Думаю, нам просто нужно найти лучшее решение данной проблемы – мне кажется, у всех пилотов должна быть возможность проехать свои круги», – рассказал Алонсо.

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