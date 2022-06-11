Тото Вольфф о победах Расселла над Хэмилтоном: «Пока рано пытаться увидеть в этом тенденцию»

Исполнительный директор подвел итоги квалификации к , поделившись мнением о причинах нового поражения в борьбе с .

«На болиде Льюиса установлено довольно много экспериментальных деталей, на его болиде также было установлено днище новой версии – которое, к сожалению, не сработало. Проблема с галопированием болида только ухудшилась – порой до такой степени, что ситуация становилась небезопасной. Так что выжать из болида максимум было очень трудно.

Что касается этого вопроса (о том, что Расселл три раза подряд опережает Хэмилтона в квалификациях), то мне кажется, что в данном случае пока слишком рано пытаться увидеть здесь какую-то тенденцию.

В том числе потому, что с этой машиной атакуя на максимуме, вам приходится ходить по лезвию ножа. И это прекрасно видно – в одной сессии быстрее может быть один пилот, во второй быстрее уже другой пилот. А поскольку атакуя вам приходится ходить по грани, любая небольшая ошибка сразу приводит к разрыву в 0,2-0,3 секунды. И да, на трех последних Гран-при для Льюиса эти эксперименты оборачивались неудачей, а для Джорджа все складывалось лучше», – рассказал Вольфф.

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