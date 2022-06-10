Даниэль Риккардо: «Макларен» полностью меня поддерживает, мы хотим продолжать работу»

рассказал о полной поддержке со стороны «Макларена».

Исполнительный директор команды Зак Браун утверждал, что сотрудничество с австралийским пилотом не оправдывает ожиданий. Риккардо вновь напомнил, что его контракт действует до конца 2023 года, хотя до этого высказывался не так четко.

«Раннее подписание контракта дает определенный уровень комфорта, но его нельзя путать с самоуспокоенностью. Точно нет.

Я хочу, чтобы результаты улучшились, и знаю, что это возможно. Хочется вместе с командой добиваться успеха. Я не чувствую самоуспокоенности или удовлетворения, если нахожусь на 13-м месте», – заявил Риккардо перед Гран-при Азербайджана

Даниэль обсудил с Брауном путаницу по поводу контракта, которая возникла после неоднозначных заявлений:

«Мы поговорили. Думаю, нет необходимости что-либо уточнять. Порой в прессу попадают нелогичные слова, и я тоже в этом виноват. Но, очевидно, пора двигаться дальше. Мое соглашение, безусловно, действует до конца следующего года. Я полностью предан команде и, без сомнения, озвучивал это.

Теперь нужно показать на трассе, на что я способен. Я действительно верю, что команда полностью меня поддерживает, и мы хотим продолжать работу».

Риккардо признался, что его не задели резкие высказывания босса:

«Я понимаю, что порой фразы выхватывают из контекста, и я не тот человек, который будет углубляться в чтение новостей и попытки выудить какой-то смысл. Я и сам знаю, какие отношения между нами и в команде».

«Макларен» больше не рад Риккардо: намеки на разрыв все сильнее, а скорости вообще нет. Но кем менять одного из ярчайших пилотов «Ф-1»?

Зак Браун: «Сотрудничество с Риккардо не оправдывает ожидания Даниэля и «Макларена»

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