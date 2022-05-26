Риккардо анонсировал переговоры с «Маклареном». Считалось, что контракт действует до конца 2023 года

намекнул, что его контракт с «Маклареном» заканчивается.

В феврале 2021 года Риккардо утверждал, что подписал трехлетнее соглашение:

«Мне нечего скрывать, это трехлетний контракт».

Несмотря на то, что сделка, как считалось, рассчитана до конца 2023 года, Даниэль снова будет общаться с командой:

«Уверен, мы поговорим до летнего перерыва, но пока мы не решили, когда пройдут переговоры».

Риккардо затруднился с ответом на вопрос о том, зачем вести переговоры, если контракт еще не истекает.

«И правда. Вы заставляете меня отвечать на вопрос, на который не нужно отвечать! Может, я имел в виду [переговоры] летом 2023 года?» – заявил Дэн, после чего не стал пояснять свои реплики.

В числе претендентов на место Даниэля в «Макларене» называли пилотов Колтона Херту и Пато О’Уорда.

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